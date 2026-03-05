Dünya Yetimler Günü\'nde İftar Programları

Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetimler ve yakınları için iftar düzenlendi.

Kilis'te Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonunda kentteki bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa katılan Vali Ömer Kalaylı, ramazan ayının sadece İslam dünyasını değil, bütün insanlığı kuşatan bir rahmet ve bereket iklimi olduğunu söyledi.

Yetim çocuklara sahip çıkmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Kalaylı, "Toplumumuzun en kıymetli emanetleri olan yetim evlatlarımız, bizlere hem insani hem de vicdani sorumluluklarımızı hatırlatan en değerli varlıklarımızdır." dedi.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt da konuşmasında yetimlere şefkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Vali Osman Varol, katılımcılarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği tarafından kentte bir otelde iftar programı düzenlendi.

Programda konuşan Vali Hasan Şıldak, yetimlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Her biri bizlere emanet olan sevgili çocuklarımızın yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek, yüzlerindeki tebessümü eksik etmemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bu mübarek ayda, çocuklarımızın umutla yarınlara baktığı bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz."