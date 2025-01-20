Dünyada Sadece Halfeti\'de Yetişen Karagül, Parfüm Sektöründe İlgi Odağı

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DÜNYADA sadece Halfeti'de yetişen 'karagül' çiçeğinin, 6 tonundan sadece 1 kilo yağ elde edildiğini ve bu çiçeğin sektöründe oldukça talep gördüğünü belirten Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, "Suna Nergiz Eroğlu ve Selçuk Nergizin girişimleri ile Türkiye'nin en büyük karagül tarlasını haline gelen araziden elde edilen yağın 1 litresi 42 bin Euro'ya alıcı buluyor. Mart ayında Paris'te yapılacak olan parfüm fuarında görücüye çıkmaya hazırlanan karagül, ardından dünyaca ünlü parfümörleri karagül tarlasında ağırlayacak" dedi.

Yılın sadece nisan ve ekim aylarında karagülden hasat alındığını söyleyen Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, karagül tarlasında bu yıl dünyaca ünlü parfümörleri ağırlayacaklarını belirtti. Ergül, "Gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. 2027 yılına kadar ön sipariş aldık ve bu yıl geleneksel bir imbikhane kurarak büyümeye devam ediyoruz. Suna Nergiz Eroğlu ve Selçuk Nergiz, özelikle Orta Doğu'nun güle düşkün olması sebebiyle büyük ilgi gören karagülün hem arazisini hem de tesisini önümüzdeki yıllarda büyütecekler. 7 yıllık bir Ar-Ge çalışması, ciddi yatırım ve emek ile karagülü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'DÜNYADA CİDDİ TALEP GÖREN BU ÇİÇEK, ÜLKENİN HAKLI BİR GURURU'

Karagülün kozmetik sektöründeki ilgisini artırmak için birçok projeyi birlikte yürüttüklerini belirten Ergül, "Şu anda sadece Almanya'ya bile yılık 4 ton karagül hidrosolu ihraç ediyoruz. Amerika'ya ise 7 ton üzerinde karagül ihraç ediyoruz. Bu yıl Viyana ve Fransa kozmetik ürünlerinde de karagül yer almaya başladı. Karagül, yüzdeki ödemi atma özeliğinin yanı sıra, yaşlanmaya karşı mücadelede destekleyici oluyor. Ayrıca birçok ince kırışıkları gideriyor ve cilde parlaklık sağlıyor. Dünyada ciddi anlamda talep gören bu çiçek, ülkenin haklı bir gururu. En büyük amacımız aslında genç girişimcilere ve çiftçilere öncülük ederek, ilham olmaktır. Bu yıl 11'incisi kutlanacak olan 25 Haziran Dünya Güzel koku gününü birçok parfüm firması ile karagül tarlalarında kutlamak istiyoruz. Ülkemize büyük istihdam sağlayacak olan karagül yağının üretiminin çoğalmasını, Anadolu koku kültürüne borçluyuz. Çok uzun ama bir o kadar da heyecanlı bir yolculuğun bizleri beklediğinin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.