Dünyada Sadece Halfeti'de Yetişen Karagül, Parfüm Sektöründe İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünyada Sadece Halfeti'de Yetişen Karagül, Parfüm Sektöründe İlgi Odağı

Dünyada Sadece Halfeti\'de Yetişen Karagül, Parfüm Sektöründe İlgi Odağı

Halfeti'de yetişen karagül çiçeği, 6 tonundan 1 kilo yağ veriyor ve 1 litresi 42 bin Euro'dan satılıyor. Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, karagülün yoğun talep gördüğünü ve bu yıl Paris'teki parfüm fuarında sergileneceğini açıkladı.

20.01.2025 16:29  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYADA sadece Halfeti'de yetişen 'karagül' çiçeğinin, 6 tonundan sadece 1 kilo yağ elde edildiğini ve bu çiçeğin sektöründe oldukça talep gördüğünü belirten Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, "Suna Nergiz Eroğlu ve Selçuk Nergizin girişimleri ile Türkiye'nin en büyük karagül tarlasını haline gelen araziden elde edilen yağın 1 litresi 42 bin Euro'ya alıcı buluyor. Mart ayında Paris'te yapılacak olan parfüm fuarında görücüye çıkmaya hazırlanan karagül, ardından dünyaca ünlü parfümörleri karagül tarlasında ağırlayacak" dedi.

Yılın sadece nisan ve ekim aylarında karagülden hasat alındığını söyleyen Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, karagül tarlasında bu yıl dünyaca ünlü parfümörleri ağırlayacaklarını belirtti. Ergül, "Gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. 2027 yılına kadar ön sipariş aldık ve bu yıl geleneksel bir imbikhane kurarak büyümeye devam ediyoruz. Suna Nergiz Eroğlu ve Selçuk Nergiz, özelikle Orta Doğu'nun güle düşkün olması sebebiyle büyük ilgi gören karagülün hem arazisini hem de tesisini önümüzdeki yıllarda büyütecekler. 7 yıllık bir Ar-Ge çalışması, ciddi yatırım ve emek ile karagülü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'DÜNYADA CİDDİ TALEP GÖREN BU ÇİÇEK, ÜLKENİN HAKLI BİR GURURU'

Karagülün kozmetik sektöründeki ilgisini artırmak için birçok projeyi birlikte yürüttüklerini belirten Ergül, "Şu anda sadece Almanya'ya bile yılık 4 ton karagül hidrosolu ihraç ediyoruz. Amerika'ya ise 7 ton üzerinde karagül ihraç ediyoruz. Bu yıl Viyana ve Fransa kozmetik ürünlerinde de karagül yer almaya başladı. Karagül, yüzdeki ödemi atma özeliğinin yanı sıra, yaşlanmaya karşı mücadelede destekleyici oluyor. Ayrıca birçok ince kırışıkları gideriyor ve cilde parlaklık sağlıyor. Dünyada ciddi anlamda talep gören bu çiçek, ülkenin haklı bir gururu. En büyük amacımız aslında genç girişimcilere ve çiftçilere öncülük ederek, ilham olmaktır. Bu yıl 11'incisi kutlanacak olan 25 Haziran Dünya Güzel koku gününü birçok parfüm firması ile karagül tarlalarında kutlamak istiyoruz. Ülkemize büyük istihdam sağlayacak olan karagül yağının üretiminin çoğalmasını, Anadolu koku kültürüne borçluyuz. Çok uzun ama bir o kadar da heyecanlı bir yolculuğun bizleri beklediğinin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Güncel, Dünya, Paris, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada Sadece Halfeti'de Yetişen Karagül, Parfüm Sektöründe İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:50:10. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyada Sadece Halfeti'de Yetişen Karagül, Parfüm Sektöründe İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.