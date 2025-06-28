Dünyanın İlk Amonyakla Çalışan Gemisi İlk Seferini Tamamladı

HEFEİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Dünyanın tanıtım amaçlı ilk saf amonyakla çalışan gemisi olan "Anhui" ilk seferini başarıyla tamamladı. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Hefei kentinde gerçekleştirilen gösteri, yeşil deniz taşımacılığında önemli bir adım anlamına geliyor.

Kimya endüstrinin önemli bir hammaddesi olan amonyak, yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve karbon içermeyen yapısı nedeniyle tam yanma sırasında sadece su ve azot üretiyor. Bu özellikleriyle amonyak, deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılması açısından son derece umut verici yakıt olarak öne çıkıyor.

Amonyakla çalışan Anhui, Hefei Kapsamlı Ulusal Bilim Merkezi Enerji Enstitüsü ve bağlı kuruluşu Shenzhen Haixu Yeni Enerji Limited Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirildi. 200 kilovatlık yüksek hıza sahip gazlı içten yanmalı jeneratör, iki adet 100 kilovatlık tahrik motoru ve çift vidalı tahrik sistemi ile donatılan gemi, tam yük kapasitesi 50 ton taşıyabiliyor ve 10 deniz mili nominal hız yapabiliyor.

Çin Deniz Mimarları ve Deniz Mühendisleri Derneği Genel Sekreteri Wang Junli, geminin başarılı yolculuğunun su taşımacılığı için temiz ve düşük karbonlu bir enerji sistemi oluşturulmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Saf amonyak kullanan motorların, megavat seviyesine ulaşması halinde uygulanma alanlarının önemli ölçüde genişlemesi ve Çin'in ikili karbon hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.