Durağan\'da konutlara ilk doğal gaz verildi

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Sinop'un Durağan ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından konutlara ilk doğal gaz verildi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'nde konuşan Vali Mustafa Özarslan, doğal gazın Durağan halkına hayırlı olmasını diledi.

Halka hizmet etmenin birinci vazifeleri olduğunu vurgulayan Özarslan, bu hizmetlerin yapılmasında kendilerine en büyük desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Özarslan, "önce millet" anlayışıyla halka hizmet etmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Doğal gazın Durağan ilçemize ulaşmasında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Çünkü biz her zaman önce millet diyoruz. Millete hizmet etmek bizlerin birinci vazifesidir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise söz verdikleri hizmetleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Maviş, "Durağan halkına ne söz verdiysek Allah'ın izniyle hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bugün itibarıyla bir sözümüzü daha yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu duyuyoruz. Durağanlı hemşehrilerimize doğal gaz hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek, doğal gaz meşalesi yakıldı.