Durağan'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

11.08.2025 13:27
Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 9 Ağustos'ta çıkan orman yangınını söndürmek için helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangında bölgeye karadan ulaşım güçlükle sağlandı. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Kahramanlarımızın 3 gün boyunca hava ve kara araçlarıyla aralıksız müdahalesiyle yangının ilerlemesi durdurulmuş ve yangın kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangının başladığı andan itibaren kesintisiz hem karadan hem havadan yoğun bir mücadele yürütülmüştür. Özellikle sarp ve kayalık bölgelerdeki zorluklara rağmen ekiplerimizin üstün gayretleriyle havadan Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımıza (Jandarma Genel Komutanlığı) ait 6 adet helikopter ve karadan Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, belediyeler, İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay ve gönüllülerimizle birlikte topyekun bir mücadele verilmiştir."

Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özarslan, "Yangının Köklen köyümüze yakın ormanlık alanda olması nedeniyle 65 köy sakini vatandaşlarımızın can güvenliği için geçici olarak tahliyeleri gerçekleştirilirken, gösterdikleri sağduyu ve engin anlayıştan dolayı vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Yangında tedbir amaçlı boşaltılan Köklen köyü sakinleri ise köylerine döndü.

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Sinan Demirel, AA muhabirine, 9 Ağustos'ta öğle namazının ardından yangını fark ettiklerini söyledi.

Yangının hızla büyüdüğünü anlatan Demirel, "Bizi okul pansiyonuna götürdüler. Minibüslerle evimize döndük. Çok mutluyuz evimize döndüğümüz için. Bir kaza bela olmadan atlattık. Devlet bize baktı. Allah razı olsun." dedi.

Satılmış Demirel de annesi ve eşiyle birlikte köyde yaşadığını ifade ederek, "Yangın köye ulaşır, sıkıntı olmasın diye bütün köylüyü tedbir amaçlı ilçeye götürdüler. Şu anda köyümüzdeyiz, mutluyuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangını nedeniyle 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

