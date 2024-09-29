Duran BM Genel Kurulu'nda Temaslarda Bulundu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Duran'ın BM 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre Duran, Genel Kurul marjında düzenlenen 16. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)-ASEAN Ortak Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Asya merkezli çok taraflı oluşumlara verdiği önemi vurguladı.

Duran ayrıca, BM Genel Kurulu marjında Çin ve Brezilya eş-başkanlığında düzenlenen Ukrayna Barış Planı Hakkındaki Bakanlar Toplantısı'nda hitapta bulundu.