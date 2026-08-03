İsrail'in Saldırıları Barışı Sabote Ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde, İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırılarının barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote ettiğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Duran, yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde, İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları, barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir." ifadesini kullandı.

Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırıların, Binyamin Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukukun, insan onurunun ve Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya; adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz."