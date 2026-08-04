Durov'dan Apple'a Tepki: Sistemik Risk Oluşturuyor - Son Dakika
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Durov'dan Apple'a Tepki: Sistemik Risk Oluşturuyor

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Durov, Apple'ın Telegram'ı geliştiricileriyle iletişime geçmeden kaldırmasının sistemik risk yarattığını belirtti.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Apple'ın Telegram'ın geliştiricileriyle iletişime geçmeden uygulamayı App Store'dan kaldırmasının, kullanıcı içeriklerine yer veren tüm mobil uygulamalar açısından sistemik risk oluşturduğunu belirtti.

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, Apple'ın Telegram'ı kısa süreliğine App Store'dan kaldırmasını değerlendirdi.

Telegram'ın tek bir kullanıcısının, herkese açık bir gruba, yasa dışı yetişkinlere yönelik içerik koymasının ardından kısa süreliğine App Store'dan kaldırıldığına işaret eden Durov, söz konusu kişinin eski bir mesajı yapay zekayla değiştirilmiş içerikle düzenlediğini bildirdi.

Bu yöntemle içeriğin, grup üyelerinden gizlendiğini ve zamanında bildirilmesinin engellendiğini aktaran Durov, saldırganın grup yöneticilerinden para talep ettiğini savundu.

Telegram'ın kullanıcı bildirimleri, yapay zeka filtreleri ve diğer denetim araçları sayesinde yasa dışı içerikleri hızla kaldırdığını vurgulayan Durov, platformda bu tür içeriklerin sistemik bir sorun olmadığını belirtti.

Apple'ın 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan Telegram'ı uygulamanın geliştiricileriyle iletişime geçmeden mağazadan kaldırdığına dikkati çeken Durov, "Bu durum, kullanıcı içeriklerine yer veren tüm mobil uygulamalar açısından potansiyel bir sistemik risk oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Apple'dan yapılan açıklamada da mesajlaşma uygulaması Telegram'ın çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kısa süreliğine App Store'dan kaldırıldığı??????? bildirilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Telegram, Güncel, Apple, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durov'dan Apple'a Tepki: Sistemik Risk Oluşturuyor - Son Dakika

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