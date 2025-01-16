Düzce Belediye Başkanı'ndan İstanbul'un İçe Suyu Açıklaması: Kanalizasyon Karışıyor - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı'ndan İstanbul'un İçe Suyu Açıklaması: Kanalizasyon Karışıyor

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon ve lağım sularının karıştığını ve bunu görüntü ile ispat edebileceklerini belirtti. Özlü, İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 36'sının Düzce'den karşılandığını ve İSKİ'nin yatırımlarını tamamlamadığını vurguladı.

16.01.2025 18:48  Güncelleme: 18:58
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, " İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon karışıyor"

-"Görüntülü İspat edebiliriz"

DÜZCE - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul'un içme suyuna Düzce'den kanalizasyon ve lağım sularının karıştığını bunu görüntülü olarak ispat edebileceklerini söyledi.

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Düzce'de, Melen çayına kanalizasyon sularının karıştığını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde açıklama yayınladı.

Bunun ardından Belediye Başkanı Faruk Özlü, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Özlü, İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 36'sının Düzce'den karşılandığını belirterek "Bu kuraklık olduğu zamanlarda yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Kuraklık olduğu dönemlerde su ihtiyacının yüzde 50'si Düzce'den karşılanıyor. İSKİ'nin su havzalarında yapması gereken çalışmalar var. Son 5 yıldır İSKİ bir takım çalışmalar yapmakla birlikte Düzce'de yapması gereken yatırımları tamamlayamadı. Bugün bir açıklamasını gördüm İSKİ'nin ben yatırım yapmadılar demedim yatırımlarını tamamlamadılar diye söyledim. Gerçekten de bu yatırımlar tamamlanmadı. Bu yatırımlar tamamlanmadığı için şu anda İstanbul'a giden suya Düzce'de kanalizasyon ve lağım suları karışıyor. Bunun görüntülü olarak ispatlayabiliriz. Özellikle Konuralp bölgesinin kanalizasyonu arıtmaya bağlanmadığı için maalesef Melen suyuna gidiyor. Yine benzer şekilde Kaynaşlı ve Cumayeri bölgesi arıtmaya bağlanmamış ve sular Melen'e gidiyor. Melen çayından da İstanbul'a gidiyor. Yani İstanbul'a giden içme suyuna Düzce'den lağım suları karışıyor demek istedim" ifadelerini kullandı.

"İSKİ'nin yatırım bütçesi çok yüksek"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin bütçesinin çok yüksek olduğunu ve Düzce için ayrılan bütçenin sadece binde 8 olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, "Benim çağrım siyasal bir çağrı değildir. Benim çağrım İSKİ'nin bu yatırımları bir an önce tamamlaması çağrısıdır. Bakın İSKİ'nin yatırım bütçesi çok yüksek. 45 Milyar lira mertebesinde. Yatırım bütçesinin binde 8'i Düzce'ye ayrılmış durumda. Bunu da İSKİ'nin kendi sayfalarından aldık. Bizim söylediğimiz rakamlar 2025 yılı yatırım bütçesinde ön gördükleri veya ifade ettikleri rakamlardır. Tekrar açık ve net söylüyorum. Düzce'den İstanbul'a giden içme suyunda kanalizasyon ve lağım sularının karıştığı bir gerçektir" şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı\'ndan İstanbul\'un İçe Suyu Açıklaması: Kanalizasyon Karışıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce Belediye Başkanı'ndan İstanbul'un İçe Suyu Açıklaması: Kanalizasyon Karışıyor - Son Dakika

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