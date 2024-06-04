Düzce Belediye Meclisi Haziran Ayı İlk Birleşimini Gerçekleştirdi

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Düzce Belediye Meclisinin, haziran ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Faruk Özlü, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Belediyenin iştirak şirketleri hakkında bilgi veren Özlü, belediyelerin kamu-tüzel kişiliğe sahip kurumlar olduğunu belirterek, iştirak şirketlerinin ise kamu-tüzel kişiliğinin yanı sıra Türk Ticaret Kanunu'na tabi sermaye şirketleri olduğunu kaydetti.

İştirak şirketlerinin de belediyeler gibi Sayıştay denetimine tabi olduğuna değinen Özlü, bu şirketlerin belediye faaliyetlerini çok daha verimli şekilde yerine getirebilmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu ile encümen üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

Haziran ayı ilk meclis toplantısında, Düzce Belediyesi İştirak Şirketleri Belka İnsan Kaynakları A.Ş, Beltur Turizm San. ve Tic. A.Ş, Beltaş İnşaat A.Ş, Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ile Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş'ye yetki verilmesi maddeleri görüşüldü.

Yolcu taşıma ücretleri tarife değişikliği ile imar konularındaki maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.