Düzce Belediye Meclisi Haziran Ayı İlk Birleşimini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi Haziran Ayı İlk Birleşimini Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Meclisi Haziran Ayı İlk Birleşimini Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Meclisi, haziran ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, meclis üyelerine başarılar diledi ve belediyenin iştirak şirketleri hakkında bilgi verdi. İştirak şirketlerinin belediyeler gibi Sayıştay denetimine tabi olduğunu belirten Özlü, bu şirketlerin belediye faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Toplantıda ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu ile encümen üyeliği seçimi gerçekleştirildi ve iştirak şirketlerine yetki verilmesi maddeleri görüşüldü.

04.06.2024 16:26
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Düzce Belediye Meclisinin, haziran ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Faruk Özlü, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Belediyenin iştirak şirketleri hakkında bilgi veren Özlü, belediyelerin kamu-tüzel kişiliğe sahip kurumlar olduğunu belirterek, iştirak şirketlerinin ise kamu-tüzel kişiliğinin yanı sıra Türk Ticaret Kanunu'na tabi sermaye şirketleri olduğunu kaydetti.

İştirak şirketlerinin de belediyeler gibi Sayıştay denetimine tabi olduğuna değinen Özlü, bu şirketlerin belediye faaliyetlerini çok daha verimli şekilde yerine getirebilmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu ile encümen üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

Haziran ayı ilk meclis toplantısında, Düzce Belediyesi İştirak Şirketleri Belka İnsan Kaynakları A.Ş, Beltur Turizm San. ve Tic. A.Ş, Beltaş İnşaat A.Ş, Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ile Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş'ye yetki verilmesi maddeleri görüşüldü.

Yolcu taşıma ücretleri tarife değişikliği ile imar konularındaki maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA

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