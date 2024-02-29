Düzce Belediyesi, Asar Deresi Rekreasyon Projesi\'nde İkinci Köprüyü Montajladı

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Düzce Belediyesi, "Asar Deresi Rekreasyon Projesi" çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü'nün projelerinden biri olan ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül alan "Asar Deresi Rekreasyon Projesi"nde birinci köprünün ardından imalatı tamamlanan ikinci köprünün de montajına başlandı.

Projenin, Küçüksu Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasında kalan 430 metrelik 1. etabında yer alan asma köprülerde ise çalışmalar devam ediyor.

Dere içerisindeki amfi basamaklarının ardından geçen haftalarda birinci köprünün kemeri monte edilirken, imalatı tamamlanan ikinci köprünün tabliye çalışmalarına da başlandı.

İki aktif yaya köprüsü bulunacak projenin ilk etabında cep otoparkları, bisiklet yolu ve park yerleri bulunuyor. Şehir merkezine estetik ve modern görünüm kazandıracak 3 etaplı proje, aynı zamanda Asar Deresi'ni şehrin yeni cazibe merkezine dönüştürecek.