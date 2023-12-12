Düzce Belediyesi BELMEK Kursiyerleri Filistin\'e Yardım Gönderdi

Düzce Belediyesi tüm imkanlarını Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla seferber ediyor. Bu doğrultuda BELMEK çatısı altında çalışma gerçekleştiren eğitmen ve kursiyerler, 100 takım eşofman dikerek Gazze'ye gönderilmesini sağladı.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören kursiyerler, Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla dikiş makinelerin başına geçerek çalışma gerçekleştirdi.

BELMEK çatısı altında eğitimlerini sürdüren kursiyerler ve kurs eğitmenleri tarafından yapılan çalışmanın ilk etabında, yoğun bir çalışma gerçekleştirilerek 100 takım eşofman dikildi ve Filistin'e gönderildi.

Kursiyerlerin hem malzeme tedariki sağladığı ve hem de el emekleri ile destek verdiği çalışma tüm hızıyla devam edecek. - DÜZCE