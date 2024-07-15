Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlit Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlit Programı Düzenlendi

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Merkez Büyük Cami'de mevlit programı düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, ilahiler ve dualarla gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi, Üniversite Rektörü, Jandarma Alay Komutanı, Emniyet Müdürü, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15.07.2024 14:18
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Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Merkez Büyük Cami'de öğle namazı öncesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Osman Aydın, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatarak, "Bedenini tanklar önüne atarak, canını ve kanını feda ederek bize bu vatanı vatan kılan 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için bugün tüm Türkiye'de camilerde Kur'an okutuluyor, indirilen hatimlerin duası yapılıyor. İnşallah biz de burada hep birlikte duamızı yapacağız." dedi.

Program, ilahilerin ardından edilen duaların şehitlerin ruhlarına armağan edilmesiyle sona erdi.

Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Belediye başkan yardımcıları Hasan Günden ve Cihan Ünal, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Dilber ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlit Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlit Programı Düzenlendi - Son Dakika
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