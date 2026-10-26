Düzce'de 8 ilçeye mobil mutfak, 48 yetiştiriciye sera malzemesi teslim edildi - Son Dakika
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Düzce'de 8 ilçeye mobil mutfak, 48 yetiştiriciye sera malzemesi teslim edildi

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Düzce'de kırsal kalkınma projeleri kapsamında 8 ilçeye mobil mutfak, köylerdeki 48 yetiştiriciye sera malzemesi teslim edildi. Mobil araçlar hamur karma, kesme ve salça yapma makineleriyle köyleri dolaşarak kadın üreticilerin üretimini kolaylaştıracak.

Düzce'de kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kadın üreticilere 8 mobil mutfak ve örtü altı yetiştiricilere sera malzemesi desteğinde bulunuldu.

Düzce Valiliği himayesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi işbirliğiyle yürütülen "Yöresel Lezzetler Hünerli Ellerde Yaşatılıyor" ve "Örtü Altı Yetiştiriciliğin Desteklenmesi" projeleri kapsamında, Mergiç mevkisindeki İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası bahçesinde "Mobil Mutfak ve Sera Teslim Töreni" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, kadın girişimcilerin hamurundan salçasına tüm evsel ürünlerini endüstriyel aletlerle daha modern şekilde hayata geçirebileceklerini söyledi.

Makas, sera destekleri konusuna da değinerek, "İnşallah sera OSB'ye kadar gideceğiz. İki metropol kentin ortasında yer alan Düzce'nin bu metropollere kesinlikle örtü altı seralarda yetiştirilecek sebze ve meyveyi satması, ayrı bir kapı açması gerekiyor." dedi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise "Ben aslında savunma sanayisi uzmanıyım ama şunu itiraf edeyim, Ay'a gitmesek de olur ama aç olmaz. Yani gıda, tarım ve beslenme kritik öneme sahip." diye konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de sadece belirli mevsimlerde değil yılın 12 ayı tarımın yapılması için örtü altı yetiştiriciliği desteklediklerini belirterek, "Bugün 48 arkadaşımız sera malzemelerini tedarik edecek. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Gezici yöresel mutfakların bir büyükşehirde köylerde kullanıldığını gördükten sonra harekete geçtiklerini anlatan Keşir, "Düzce'nin kadınları da son derece çalışkan. Daha geçen hafta yeni bir tarımsal kadın kalkınma kooperatifinin açılışını yaptık. Kadınlarımız neredeyse 7 gün 24 saat üretim yapıyor. Mobil araçlar, hazırlanan malzemelerle, hamur karma, kesme ve salça yapma makineleriyle köylerimizi dolaşacak. Kadınların üretimini hem pratikleştirecek, kolaylaştıracak hem de çoğaltacak." bilgisini paylaştı.

İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ise desteklerin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından 8 ilçeye, kaymakamlıklar bünyesinde kullanılmak üzere mobil mutfaklar ve köylerdeki 48 yetiştiriciye sera malzemeleri teslim edildi.

Kaynak: AA
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