Düzce'de 9. Bisiklet Baharı Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de 9. Bisiklet Baharı Festivali düzenlendi

Düzce\'de 9. Bisiklet Baharı Festivali düzenlendi

Düzce'de Valilik, Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen 9. Bisiklet Baharı Festivali'ne yaklaşık 500 bisikletli katıldı. Festivalde bisikletliler 7 kilometrelik parkurda pedal çevirerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ulaştı. Etkinlikte koordinasyon ve denge yarışları yapıldı ve 5 katılımcıya bisiklet ve kask hediye edildi.

02.06.2024 19:39
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Düzce'de yaklaşık 500 bisikletli, 9. Bisiklet Baharı Festivali kapsamında 7 kilometre pedal çevirdi.

Valilik, Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen etkinlik için yaklaşık 500 bisikletli Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Etkinlikte konuşan Vali Selçuk Aslan, festivalin kentte her yıl düzenlendiğini belirtti.

Düzce'nin düz ovada kurulu bir şehir olduğundan bahseden Aslan, "İsminin de buradan geldiği kanaatindeyim. Bu şekilde ovalarda kurulmuş şehirlerde vasıta olarak bisikletlerin kullanımı oldukça popüler. Hem bu popülerliğin devam etmesi hem de bisiklet kullanımının teşvik edilmesi açısından ilimizde yıllardır etkinlik düzenlenmekte." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bisikletliler, 7 kilometrelik parkurda pedal çevirerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ulaştı.

Kurumun bünyesindeki futbol sahasında devam eden etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, festivale her geçen yıl katılımın arttığını vurguladı.

DJ performansıyla devam eden festivalde, bisikletliler arasında koordinasyon ve denge yarışları yapıldı.

Çeşitli ikramların sunulduğu festivalin sonunda 5 katılımcıya çekilişle bisiklet ve kask hediye edildi.

Kaynak: AA

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