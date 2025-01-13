Düzce\'de Asansör Montajında İş Kazası: 3 İşçi Yaralandı

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DÜZCE'de yeni yapılan bir binanın asansör kabininin montajı sırasında 3 işçi, üzerine çıktıkları asansörün halatlarının boşalması sonucu boşluğa düşerek yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Koçyazı Mahallesi Şehir Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde yeni yapılan 4 katlı binada meydana geldi. İşçiler Halil İbrahim Korkmaz, İsmail Korkmaz ve Yasin Ayçiçek, asansör kabininin montajı için çalışma başlattı. Asansör kabinin halatlarının montajını yapmaya çalışan işçiler, halatların boşa çıkmasıyla birlikte asansör kabiniyle birlikte zemine düştü.

Asansörün düşmesinin ardından 3 işçi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerden Halil İbrahim Korkmaz ve İsmail Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.