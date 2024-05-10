Düzce'de Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce'de Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Düzce\'de Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Düzce'de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, hastane bahçesinde stant kuruldu ve glütensiz ürünlerle hazırlanan yemek sunumu yapıldı. Program, glütensiz beslenme farkındalık eğitimiyle sona erdi.

10.05.2024 09:17
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Düzce'de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında hastane bahçesinde stant kuruldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı programda, yemekhanede Çölyak hastalarının da katılımıyla glütensiz ürünlerle hazırlanan yemek sunumu yapıldı.

Program glütensiz beslenme farkındalık eğitiminin ardından son buldu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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