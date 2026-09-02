Düzce'de D-655 kara yolunu etkisi altına alan sis bulutu havadan görüntülendi - Son Dakika
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Düzce'de D-655 kara yolunu etkisi altına alan sis bulutu havadan görüntülendi

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Düzce'de etkili olan sis bulutu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde yoğun şekilde görüldü. Sis altında kalan kara yolu, kentin bazı bölümleri ve ormanlık alanlar havadan görüntülenerek güzel bir görsel şölen oluşturdu.

Düzce'de oluşan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis etkili oldu.

Sis bulutu altında kalan kara yolu, kentin bazı bölümleri ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de D-655 kara yolunu etkisi altına alan sis bulutu havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de D-655 kara yolunu etkisi altına alan sis bulutu havadan görüntülendi - Son Dakika
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