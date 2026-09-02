Düzce'de D-655 kara yolunu etkisi altına alan sis bulutu havadan görüntülendi
Düzce'de etkili olan sis bulutu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde yoğun şekilde görüldü. Sis altında kalan kara yolu, kentin bazı bölümleri ve ormanlık alanlar havadan görüntülenerek güzel bir görsel şölen oluşturdu.
Düzce'de oluşan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis etkili oldu.
Sis bulutu altında kalan kara yolu, kentin bazı bölümleri ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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