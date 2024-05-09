Düzce'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce\'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce'de afetlere yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla deprem, arama kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği 6,1 büyüklüğünde 20 saniye süren bir deprem yaşandı. Tatbikat sonucunda mahsur kalan 4 personel kurtarıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 18:49
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Düzce'de afetlere yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla deprem, arama kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği Beyköy Beldesi merkezli 6,1 büyüklüğünde 20 saniye süren deprem meydana geldi.

Deprem anında kurum müdürleriyle toplantı halinde olan Düzce Valisi Selçuk Aslan, sirenlerin çalmasıyla "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Sarsıntının geçmesinin ardından binayı kontrollü boşaltan kurum çalışanları, acil toplanma alanına geldi.

Burada birim sorumlularınca yoklama alınırken binadan çıkamayan 4 personelin olduğu anlaşıldı. Bu kişiler, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Deprem tatbikatının tamamlanmasının ardından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından da yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Vali Aslan, gazetecilere, her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, afet bilincinin oluşması konusunda da en etkili yöntemin zaman zaman yapılacak tatbikatlar olduğunu söyledi.

İnsanlara afet bilincini en güzel şekilde öğretmeyi amaçladıklarını belirten Aslan, "Afetsiz günler temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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