Düzce'de Fermuar Sistemi Tatbikatı: Sürücüler Duyarlılık Gösterdi

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Düzce fermuar sistemine uyuyor

Sürücüler, fermuar sistemi ile yaşama yol verdi

DÜZCE - Düzce İtfaiye Müdürlüğü tarafından acil durum servis araçlarının olay yerine intikalini ölçüp, sürücülerin fermuar sistemine uyup uymadıklarını görmek amacıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikatta 4 kilometrelik mesafeye 3 dakikada ulaşım sağlanırken, sürücülerin fermuar sistemine uydukları kayıtlara geçti.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü, acil durum servis araçlarının olay yerine intikalini hızlandırmak ve sürücülerin fermuar sistemine nasıl tepki verdiklerini ölçmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerin seçildiği tatbikat Çoban mevkiinden başlayıp Hal Kavşağında sona erdi.

18 saniyede hazırlandılar, 3 dakikada vardılar

Saat 16.05'te anons sisteminden Hal kavşağında iki katlı bir evin yandığı bildirildi. 18 saniyede hazırlanarak araçtaki yerlerini alan itfaiye ekipleri 16.08'de olay yerine ulaştı. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de araç içerisinden ve drone ile tatbikatı saniye saniye kayıt altına aldı.

Düzceli sürücüler fermuar sistemine uyuyor

Çoban Mevkii ve Hal Kavşağı arasında bulunan 4 kilometrelik mesafede ilerleyen itfaiye ekipleri 3 sinyalizasyon sistemini kısa sürede geçerek olay yerine ulaştı. Trafik ışıklarında bekleyen sürücülerin fermuar sistemine uyarak itfaiye ekiplerine yol verdikleri kayda geçti.

Duyarlı sürücülere teşekkür

Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, belirli aralıklarla çeşitli tatbikatlar yaptıklarını belirterek; "Düzce Belediyesi İtfaiyesi olarak bugün fermuar sistemine dikkat çekip farkındalık oluşturmak için böyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Ekiplerimiz normal vakalarda olduğu gibi çok kısa bir sürede hazırlanıp araçtaki yerini aldı ve olay yerine ulaştı. Bizim en çok zorlandığımız noktalar trafik ışıkları. Düzceli sürücülerimiz fermuar sistemini benimsedi. Kayıtlarımızda olduğu gibi Düzceli sürücülerimiz feurmuar sistemi ile itfaiye ekiplerimize yol verdi. Kurallara uyarak hayata yol veren sürücülerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.