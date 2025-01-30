Düzce'de Fermuar Sistemi Tatbikatı: Sürücüler Duyarlılık Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Fermuar Sistemi Tatbikatı: Sürücüler Duyarlılık Gösterdi

Geniş Video İzle

Düzce İtfaiye Müdürlüğü, acil durum hizmet araçlarının hızla olay yerine ulaşabilmesi için fermuar sistemi tatbikatı düzenledi. Sürücülerin bu sisteme uyumları kaydedilirken, tatbikat başarıyla tamamlandı.

30.01.2025 09:47  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce fermuar sistemine uyuyor

Sürücüler, fermuar sistemi ile yaşama yol verdi

DÜZCE - Düzce İtfaiye Müdürlüğü tarafından acil durum servis araçlarının olay yerine intikalini ölçüp, sürücülerin fermuar sistemine uyup uymadıklarını görmek amacıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikatta 4 kilometrelik mesafeye 3 dakikada ulaşım sağlanırken, sürücülerin fermuar sistemine uydukları kayıtlara geçti.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü, acil durum servis araçlarının olay yerine intikalini hızlandırmak ve sürücülerin fermuar sistemine nasıl tepki verdiklerini ölçmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerin seçildiği tatbikat Çoban mevkiinden başlayıp Hal Kavşağında sona erdi.

18 saniyede hazırlandılar, 3 dakikada vardılar

Saat 16.05'te anons sisteminden Hal kavşağında iki katlı bir evin yandığı bildirildi. 18 saniyede hazırlanarak araçtaki yerlerini alan itfaiye ekipleri 16.08'de olay yerine ulaştı. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de araç içerisinden ve drone ile tatbikatı saniye saniye kayıt altına aldı.

Düzceli sürücüler fermuar sistemine uyuyor

Çoban Mevkii ve Hal Kavşağı arasında bulunan 4 kilometrelik mesafede ilerleyen itfaiye ekipleri 3 sinyalizasyon sistemini kısa sürede geçerek olay yerine ulaştı. Trafik ışıklarında bekleyen sürücülerin fermuar sistemine uyarak itfaiye ekiplerine yol verdikleri kayda geçti.

Duyarlı sürücülere teşekkür

Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, belirli aralıklarla çeşitli tatbikatlar yaptıklarını belirterek; "Düzce Belediyesi İtfaiyesi olarak bugün fermuar sistemine dikkat çekip farkındalık oluşturmak için böyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Ekiplerimiz normal vakalarda olduğu gibi çok kısa bir sürede hazırlanıp araçtaki yerini aldı ve olay yerine ulaştı. Bizim en çok zorlandığımız noktalar trafik ışıkları. Düzceli sürücülerimiz fermuar sistemini benimsedi. Kayıtlarımızda olduğu gibi Düzceli sürücülerimiz feurmuar sistemi ile itfaiye ekiplerimize yol verdi. Kurallara uyarak hayata yol veren sürücülerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, Güncel, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Fermuar Sistemi Tatbikatı: Sürücüler Duyarlılık Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
11:39 Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış İşte Emrah’ın sahip olduğu ev sayısı Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Fermuar Sistemi Tatbikatı: Sürücüler Duyarlılık Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.