Düzce\'de Fındık Verimini Etkileyen Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 8 Bin Samuray Arısı Doğaya Bırakıldı

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Düzce'de fındık verimini olumsuz etkileyen kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 8 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ve Düzce Valiliği işbirliğiyle Aydınpınar köyünde düzenlenen programa katılan Vali Selçuk Aslan, Düzce'de ilk olarak 2018 yılında görülen, fındıkta kalite ve verimi düşüren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile kahverengi kokarcanın ana vatanı Uzak Doğu ülkeleri Çin ve Tayvan arasında yürütülen çalışmalar neticesinde üretilen samuray arısının Türkiye'de doğaya bırakıldığını dile getiren Vali Aslan, "Düzce sınırları içerisinde 672 bin dekar alanda fındık üretimi yapılıyor. Ülkemizde ilki 2018 yılında görülen Uzak Doğu, Çin, Tayvan menşeli kahverengi kokarca denilen bir zararlı söz konusu. Kahverengi kokarca, fındığın özünü sömüren, kalitesini düşüren günden güne ağaçlarda kurumaya sebep olan bir çeşit zararlı türü." dedi.

Vali Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı enstitülerinde, kahverengi kokarca ile mücadele için samuray arısının geliştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kahverengi kokarca bir günde 30 kilometre yol alabilmekte, 3 yıl içerisindeyse bir çiftten 30 bin çifte kadar üreyebilmekte. Sadece fındığımıza zarar vermemekte, onunla birlikte yetiştirdiğimiz diğer meyvelere de zarar vermekte. Mücadele kapsamında Düzce genelinde 8 bin samuray arısı doğaya bırakılacak. Samuray arısı, kahverengi kokarcanın yumurta bıraktığı larvalara yuvalanarak, oradaki yeni türeyecek zararlıları imha ediyor. İnşallah 2 yıl içerisinde samuray arılarının kahverengi kokarcayla mücadelesinde başarılı olacağına inanıyorum."