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Düzce'de fırtına öncesi balıkçılar tedbir aldı - Son Dakika
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Düzce'de fırtına öncesi balıkçılar tedbir aldı

Düzce'de hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesinde balıkçılar, teknelerini limana demirledi. Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbirlerini aldı. Hava şartlarının etkisiyle bazı balık türlerinin denizlerde görülmeye başlandığı belirtilirken, balıkçılar fırtınanın ardından kıyı avcılığı için hazırlık yapmaya başladı.

Düzce\'de fırtına öncesi balıkçılar tedbir aldı
15.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:24
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Düzce'de hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesinde balıkçılar, teknelerini limana demirledi.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca ilçesinde balıkçılar, Valilik tarafından fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.

Teknelerini limana demirleyen balıkçılar, fırtınanın ardından kıyı avcılığı için hazırlık yaptı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, hava şartlarının etkisiyle bazı balık türlerinin denizlerde görülmeye başlandığını, bunun da balıkçıyı mutlu ettiğini söyledi.

Hava koşullarının balıkçılığa etkisine değinen Karakaş, "Bölgemize hamsi ile levrek de geldi. Hamsinin bölgede olduğu zaman diliminde balıkçı başına günde 7-8 levrek avlanıyordu. 1-2 gündür deniz hava sakin. Yarından itibaren gelecek fırtınanın ardından bölgede kıyı balıkçılarının tekrar ciddi manada levrek avcılığı yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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