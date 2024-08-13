Düzce'de Hamidiye Kapalı Modern Pazaryeri Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Düzce'de Hamidiye Kapalı Modern Pazaryeri Hizmete Açıldı

Düzce\'de Hamidiye Kapalı Modern Pazaryeri Hizmete Açıldı

Düzce'de salı günleri açılacak olan Hamidiye Kapalı Modern Pazaryeri bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Yeni pazar yerinde 69 tuhafiyeci, 79 sebze-meyve satışı yapan esnaf bulunuyor. Pazar yerinin açılışı, belediye başkan yardımcısı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

13.08.2024 15:39
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Düzce'de salı günleri açılacak "Hamidiye Kapalı Modern Pazaryeri" bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 337 metrekare kapalı alana sahip yeni pazar yerinde 50'si üretici olmak üzere 69 tuhafiyeci, 79 sebze-meyve satışı yapan esnaf bulunuyor.

Pazar yerinin açılışı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ile Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Fatih Sarıbostan'ın katılımıyla yapıldı.

Kurban kesiminin ardından tezgahlarını açan esnafı ziyaret eden Ünal, kendilerine bereketli kazançlar diledi. Ünal, daha sonra alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Yeni pazar yeri, Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği mahalleleri başta olmak üzere şehrin birçok bölgesinden gelen vatandaşlara daha sağlıklı ve nezih ortamda alışveriş yapma imkanı sağlayacak.

Kaynak: AA

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