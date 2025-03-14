Düzce'de İş Dünyası ve Taşıyıcı Esnafı İftar Programında Bir Araya Geldi

Gümrük Müdürlüğü ve tır parkı yan yana olacak

Düzce'nin iş adamları ve taşıyıcı esnafı iftarda buluştu

DÜZCE – Düzce'de iş adamları ile taşıyıcı esnafı iftar programında bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gümrük Müdürlüğü ve tır parkının yan yana olacağını belirtti.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi iftar programı düzenlendi. Programa Düzce'de binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrika sahipleri ve yöneticilerinin yanı sıra kamyon, tır şoförleri ve protokol üyeleri katıldı. İftar programı öncesi açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, "Burada iş dünyasından geçimlerimizi ve hayatımızı kolaylaştırmak için çok faydalı insanlar var. Tek tek isim saymak biraz zor olacak. Ama aramızda oldukları için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Tüm kamyoncular adına da bizlere verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

"Gümrük Müdürlüğü ve tır parkı yan yana olacak"

İftar programına katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise Düzce'nin tır parkına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Düzce'nin bir tır parkına ihtiyacı var. ve bunu yapacağız. Bu tır parkı Beltaş sanayi sitesinin arkasında bir arazi var. Yaklaşık 400 dönüm. Bu araziye Milli Emlak'a tescil ettik. Burayı parasıyla belediyeye alacağız. Bu 400 dönüm arazinin 50 dönümünü tır parkı olarak planlıyoruz. Bundan 5-6 ay önce Gümrük Müdürlüğü kurulmuştu. Bu süreçte Bakanımız Ömer Bolat'a 'Size hiçbir maliyet getirmeyeceğiz. Yani tasarruf tedbirlerine takılmayacak. Siz sadece hukuki süreci tamamlayın' demiştim. Oda sağ olsun Gümrük Müdürlüğünün kurulmasını onayladı. Düzce'de şu anda Gümrük Müdürlüğü var. Onlara geçici bir arazi tahsis edeceğiz. Bir süre Gümrük Müdürlüğü orada çalışacak. 2 sene sonra ise düşünülen tır parkının hemen yanında olacak. Düzce'mize hayırlı uğurlu olsun. Yani 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir şehirden bahsediyoruz. Düzce aslında bir sanayi şehri. Bizim Bolu ile farkımız insanlar Düzce'ye hafta içi geliyor Bolu'ya hafta sonu gidiyor. Çalışmak için Düzce'ye geliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılar marka otelleri getiriyor"

Düzce'ye marka otellerin gelmesi ile ilgili yatırımcılar ile görüşmelerini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Özlü, "Yatırımcılar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Düzce'ye 5 yıldızlı bir otelin temelini atacağız. Her şeyi bitti şu anda yatırımcı arkadaşımız ruhsat harçlarını yatırıyor. Gelecek ay 5 yıldızlı otelin temelini atacağız. Business bir otel olacak 2 bin kişilik bir konferans salonu olacak. Yine bir başka arkadaşımız yine büyük bir otel zinciri ile anlaştı. Yurt olan binasını otele çevireceğiz. Bir başka yatırımcı arkadaşımız ise yine 5 yıldızlı uluslararası bir otel zinciri ile ön anlaşma yaptığını ve bu otel markasının da Düzce'ye geleceğini belirttiler. Bunlar sevindirici şeyler, Düzce'mize şehrimizi bir üst kademeye taşıyacak olan gelişmeler. Düzce'mize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen iftar yapılan duaların ardından son buldu.