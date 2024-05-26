Düzce'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Düzce'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Düzce\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Düzce İHH İnsani Yardım Derneği, Memur-Sen Düzce İl Temsilciliği ve İFAM Vakfı tarafından düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılar ve ablukanın sona ermesi için protesto gerçekleştirildi. Yaklaşık 36 bin insanın yaşamını yitirdiği saldırılar kınandı. Yürüyüşte, İsrail ve destekçi ülkeler aleyhine sloganlar atıldı. Konuşmacılar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve Filistinliler için dua edildi.

26.05.2024 16:29
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Düzce'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması, 18 yıldır uyguladığı ablukanın kalkması ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş yapıldı.

Düzce İHH İnsani Yardım Derneği, Memur-Sen Düzce İl Temsilciliği ile İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Vakfı tarafından düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 8 aydır havadan ve karadan sürdürdüğü, çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 36 bin insanın yaşamını yitirdiği saldırılar protesto edildi.

Cedidiye Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Grup, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz, "Gazze'de soykırım var" ve Özgürlük için yürüyoruz" yazılı pankartlarla İsrail ve ona destek veren ülkeler aleyhine slogan attı.

Memur-Sen İl Başkanı İsmail Atay, yaptığı konuşmada, Gazze'de katledilen masum çocuklar, anneler ve yaşlılar aşkına bu meydanda toplandıklarını belirterek, "Bebekler şafak vakti doğup akşam vakti öldürülüyor. Kimisi dünyaya gözünü açmadan katlediliyor. Bütün dünya seyredip çetelesini tutmaktan fazlasına cesaret edemiyor. 7 aydır süren savaşın en acı tarafı çocuklar. Korku filmlerinde görsek inanamayacağımız görüntüler her dakika önümüze düşüyor." diye konuştu.

İFAM Kurucu Başkanı İhsan Şenocak da şu anda Gazze'nin, Hazreti Muhammed'in Mekke döneminde olduğu gibi güzü ve kışı yaşadığını ifade ederek, "Çocuklar şehit, kadınlar şehit, yaşlılar şehit, camiler yıkılıyor. Bu durum her devirde olduğu gibi bizi bir bahara götürüyor. İslam'ın yeniden dirilişine götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, Filistinliler için edilen duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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