Düzce\'de Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek İstanbul\'a Sevk Edildi

Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören 4 günlük bebek, Aort koarktasyonu (kalpten çıkan ve vücuda kanı götüren ana atardamarın daralması) saptandı.

Kardiyovasküler (kalp ve damar) cerrahi ihtiyacı sebebiyle ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından yönlendirilen ve Düzce Üniversitesi Stadı'na inen hava ambulansıyla bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.