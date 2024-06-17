Düzce'de kaybolan genç İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurban Bayramı tatili için geldiği ilçedeki Çayağzı Plajı'nda girdiği denizde kaybolan İbrahim K'yi arama çalışmaları suda, havadan ve karadan yürütüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, bot, helikopter ve dron ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE ile Sakarya, Ankara, Zonguldak'tan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, su altı ve kıyı şeridinde görev yaptı.

Sahil bölgesinden ayrılmayan gencin ailesi ise çocuklarının bulunması için yürütülen çalışmaları takip etti.

Sahil şeridinde 30 saatten fazla süren çalışmalar sonucu İbrahim K'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta dalgıçlar tarafından bulundu.

Kıyıya çıkarılan cenaze, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'dan bayram tatili için gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K, Çayağzı Plajı'nda denize girmiş, dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkililere bildirmişti. Baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarılırken, İbrahim K. dalgaların arasında kaybolmuştu.