Düzce'de kaybolan genç İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de kaybolan genç İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kurban Bayramı tatili için denize giren 16 yaşındaki İbrahim K, dalgalı denizde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda İbrahim K'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden 100 metre uzaklıkta bulundu. Cenaze, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

17.06.2024 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurban Bayramı tatili için geldiği ilçedeki Çayağzı Plajı'nda girdiği denizde kaybolan İbrahim K'yi arama çalışmaları suda, havadan ve karadan yürütüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, bot, helikopter ve dron ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE ile Sakarya, Ankara, Zonguldak'tan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, su altı ve kıyı şeridinde görev yaptı.

Sahil bölgesinden ayrılmayan gencin ailesi ise çocuklarının bulunması için yürütülen çalışmaları takip etti.

Sahil şeridinde 30 saatten fazla süren çalışmalar sonucu İbrahim K'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta dalgıçlar tarafından bulundu.

Kıyıya çıkarılan cenaze, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'dan bayram tatili için gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K, Çayağzı Plajı'nda denize girmiş, dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkililere bildirmişti. Baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarılırken, İbrahim K. dalgaların arasında kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Kurban Bayramı, Jandarma, Akçakoca, Düzce, AFAD, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de kaybolan genç İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Reuters’ın raporuna damga vurduk En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu Reuters'ın raporuna damga vurduk! En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:39 TEM Otoyolu’na giren kaplumbağayı dikkatli sürücü kurtardı TEM Otoyolu'na giren kaplumbağayı dikkatli sürücü kurtardı
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:29:40. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de kaybolan genç İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement