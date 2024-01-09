 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de Kaza Sonucu Çıkan Yangında 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Kaza Sonucu Çıkan Yangında 2 Sürücü Yaralandı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada çarpışan 2 otomobilden biri alev aldı. Yangından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile diğer otomobilin yaralı sürücüsü tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

09.01.2024 - 23:09,  Güncelleme: 23:09
Abone Ol

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda çarpışan 2 otomobilden 1'inde yangın çıktı. Yanan aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile diğer otomobilin yaralı sürücüsü tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden İsmail Tabak idaresindeki 34 VD 1915 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yöne giden Emrullah Demir yönetimindeki 34 RGJ 109 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İsmail Tabak'ın otomobili motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralı 2 sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGIN, YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım yaklaşık yarım saat 2 şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normal akışına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Düzce\'de Kaza Sonucu Çıkan Yangında 2 Sürücü Yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Ankara, Düzce, Ulaşım, İtfaiye, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Kaza Sonucu Çıkan Yangında 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika


00:02
Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol

Son Dakika
00:02 Ekvador'da Çete Üyeleri Hapishaneden Kaçtı, OHAL İlan Edildi
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 00:19:05. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Kaza Sonucu Çıkan Yangında 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement