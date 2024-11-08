Düzce\'de Kızılay Haftası Etkinliği

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Düzce'de Kızılay Haftası dolayısıyla Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Anaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, öğrencilerle sohbet etti.

Çelebi, daha sonra farkındalık oluşturmak amacıyla okul bahçesindeki Kızılay aracında kan bağışında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Şubesi Koordinatörü Metin Tayarer de Kızılay Haftası kapsamında okulu ziyaret etti.

Sınıfları gezen Tayarer, çocuklarla etkinlik yaptı.

Tayarer'e, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Talha Cebeci eşlik etti.