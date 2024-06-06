Düzce'de Kreş Öğrencileri Sebze Yetiştirerek Çevre Koruma Bilinci Kazanıyor - Son Dakika
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Düzce'de Kreş Öğrencileri Sebze Yetiştirerek Çevre Koruma Bilinci Kazanıyor

Düzce\'de Kreş Öğrencileri Sebze Yetiştirerek Çevre Koruma Bilinci Kazanıyor

Düzce'de belediye başkanının girişimiyle açılan Bel-Ka Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören kreş öğrencileri, hobi bahçesinde sebze yetiştirerek çevre koruma bilinci kazanıyor. Minik öğrencilere doğal ve organik sebzeler hakkında bilgi veriliyor.

06.06.2024 16:15
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Düzce'de kreş bünyesinde oluşturulan hobi bahçesinde sebze yetiştiren öğrenciler, çevreyi korumanın önemini eğlenerek öğreniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle belediye personelinin çocuklarının güvenli ve rahat ortamda bilinçli vakit geçirebilmeleri için açılan Bel-Ka Gündüz Bakımevi'nde eğitimler sürüyor.

Kreşte çeşitli oyunlarla eğlenen, renkleri, sayıları öğrenen minikler, akranlarıyla vakit geçirip sosyalleşiyor.

Okul yönetimi tarafından oluşturulan hobi bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren çocuklar, çevreyi korumanın önemini eğlenerek öğreniyor.

Kreş öğretmeni Nazmiye Betül Ateş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında hobi bahçesinde zaman geçiren minik öğrencilere, doğal ve organik sebzeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Düzce, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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