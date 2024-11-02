Düzce'de Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı

Düzce\'de Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı

Düzce'de bir cip ile motosikletin çarpışması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

02.11.2024 01:16
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Düzce'de ciple motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.

Ali Zafer G. yönetimindeki 34 KZA 120 plakalı motosiklet, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Çamköy mevkisinde önünde seyreden Tugay Ç. idaresindeki 06 ABJ 460 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilerek savrulan motosikletteki sürücü ve yolcu olarak bulunan Şevval B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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