Düzce'de ciple motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.
Ali Zafer G. yönetimindeki 34 KZA 120 plakalı motosiklet, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Çamköy mevkisinde önünde seyreden Tugay Ç. idaresindeki 06 ABJ 460 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilerek savrulan motosikletteki sürücü ve yolcu olarak bulunan Şevval B. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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