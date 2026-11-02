Düzce'de nesli tehlike altındaki iki su samuru avlanırken kameraya yansıdı

Düzce'de nesli tehlike altındaki iki su samuru avlanırken kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de nesli tehlike altında iki su samuru, merkeze bağlı Sinirci Köyü Hatıplar Mahallesi'nde bir evin bahçesinden geçen derede yüzerek avlanırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre suda kalan su samurları, daha sonra dere boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.
Düzce'de nesli tehlike altında bulunan su samurlarının derede avlanması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Sinirci Köyü Hatıplar Mahallesi'nde Kenan Temiz'e ait evin bahçesinden geçen derede iki su samurunun yüzerek avlandığı görüldü.
Bir süre suda kalan su samurları, daha sonra dere boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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