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Düzce'de Operasyonlar Sonucunda 28 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Operasyonlar Sonucunda 28 Aranan Şahıs Yakalandı

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen çeşitli operasyonlarda 28 aranan şahıs yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 3 uçaksavar fişeği, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 464,56 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında 5 olaya müdahale edildi ve 5 şüpheli serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 8 düzensiz göçmen yakalandı ve Kocaeli'deki geri gönderme merkezine sevk edildi.

Düzce\'de Operasyonlar Sonucunda 28 Aranan Şahıs Yakalandı
01.01.2024 - 17:43,
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?????? Düzce'de son 1 haftada düzenlenen çeşitli operasyonlarda 28 aranan şahıs yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25-31 Aralık'ta kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında ve adreslerde yapılan kontrollerde, 3 uçaksavar fişeği, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 129 fişek ele geçirildi. Haklarında arama karı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında 464,56 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamalarıyla ilgili 5 olaya müdahale edildi, haklarında işlem yapılan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yakalanan 8 düzensiz göçmen, Kocaeli'deki geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA
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