Düzce\'de Otizmli Çocuklar Eğlenceli Etkinliklerle Sevindirildi

Düzce'de eğitim gören otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen eğlenceli etkinliklerle sevindirildi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulan oyun alanlarında müzik eşliğinde eğlendi.
Çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri alana polis motosikleti ve otomobiliyle gelerek sürpriz yaptı. Araçlara binen çocuklar, siren çaldıktan sonra polis telsizinden anons geçti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, AA muhabirine, okulun bugüne özel süslendiğini, özel eğitimde çok önemli olan ritim ve koordinasyonun öğretildiği özel gösteriler yapıldığını anlattı.
Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünün destek verdiğini aktaran Özgüngör, emeği geçenlere teşekkür etti.
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Mersin'in Silifke ilçesinde, Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar ve aileleri Atatürk Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte, otizmli ailelerin yaşadığı zorluklar da anlatıldı ve otizm farkındalığıyla ilgili broşürler dağıtıldı.
Adıyaman merkezinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştıktan sonra biri takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Nisan gecesi Salacak sahilinde yüzmek için denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Denizde yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan B.Ç'nin cesedi, Üsküdar sahili ile Kız Kulesi arasında bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında çıkan tartışmada F.M. tarafından silahla ateş edilerek M.A. yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahale edildikten sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı ise gözaltına alındı.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, 707 yolcusu ile Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Turistler, İzmir'de Kemeraltı Çarşısı ve Efes Antik Kenti'ni gezecek. İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 geminin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, çalışanlarıyla geleneksel iftar programında bir araya geldi. Şirket Müdürü Fatih Talay, iftar öncesi yaptığı konuşmada, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleşen buluşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü ve olayla ilgili bilgi aldı.
Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında otizmli ve down sendromlu çocuklar bir araya geldi. Yürüyüş, halk oyunları gösterisi ve şarkılarla renklenen etkinlikte, otizmli çocukların sayısının artışına dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, otizmli bireylerin haklarına saygı gösterilmesi ve eğitimlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Sarıoğlan'da yapılan seçimlerde mevcut başkan Bekir Ayyıldırım, 3 bin 523 oy alarak yeniden başkan seçildi.
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