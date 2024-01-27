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Düzce'de Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Kızı Aksaray'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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Düzce'de Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Kızı Aksaray'da Toprağa Verildi

Düzce'de meydana gelen otomobil kazasında hayatını kaybeden Gökhan Dinç ve kızı Mervenur Dinç, memleketleri Aksaray'da toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer aile üyeleri ise hastanede tedavi altına alındı.

Düzce\'de Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Kızı Aksaray\'da Toprağa Verildi
27.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 14:59
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DÜZCE'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada hayatını kaybeden Gökhan Dinç (35) ile kızı Mervenur Dinç (4), memleketleri Aksaray'da toprağa verildi.

Kaza, perşembe saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Berceste dinlenme tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Coşkun Dinç yönetimindeki 68 ADR 024 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Coşkun Dinç ile yanındaki Gökhan Mervenur, Alparslan, Fadime ve Songül Dinç (2), Miraç (9) ve Büşra Topuz yaralandı. Mervenur Dinç'in duran kalbi, sağlık ekibinin kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Dinç ile kızı Mervenur Dinç kurtarılamadı.

'TIR'IN ALTINA GİRECEKTİK'

Baba ve kızının cenazeleri, yakınları tarafından alınıp, memleketleri Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'ndeki cenazede yakınları gözyaşı döktü. Kazayı anlatan sürücü Çoskun Dinç, "Yolda giderken sağ taraftan TIR sıkıştırdı ve hava da sisliydi. Son gördüğüm ise TIR'ın dorsesi oldu. Onun altına girecektik. Birden direksiyonu kırınca bariyerlere vurdum. Yoksa 7 kişi birden gidecektik. Aksaray'a oğlumu ziyarete gelip, beraber dönerken kaza yaptık. Torunum ile oğlumu kazada kaybettik. Benim de kaburgam kırıldı. Eşim de ameliyat olacak. Kolay bir şey değil. Allah'ım kimsenin başına vermesin" dedi.

Kılınan namazın ardından Gökhan Dinç ile kızı Mervenur, Ervah Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Eşi ve kızını kaybeden Fadime Dinç ise yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Düzce'de Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Kızı Aksaray'da Toprağa Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Kızı Aksaray'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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