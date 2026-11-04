Düzce\'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, jandarma sürücüleri uyardı

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, jandarma sürücüleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan sis, Bataklıçiftlik ve Düzce gişeleri dahil birçok mevkide görüş mesafesini düşürdü. Jandarma ekipleri sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyardı; kent merkezindeki sis dronla görüntülendi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösterdi.
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Sis nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
Bölgede ring halinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?