Düzce\'de Sis Ulaşımı Zorluyor

Güncel

Düzce'de sis etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor.

Coğrafi yapısı sebebiyle dağların arasında ve çukurda kalan Düzce kent merkezinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kenti kaplayan sis sebebiyle sürücülerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Ana yollarda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, şehir merkezinde sis ise yer yer kalkmaya başladı. Sisin akşam saatlerinde kent genelinde kaybolması bekleniyor.