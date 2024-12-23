Düzce'de Sis Ulaşımı Zorluyor - Son Dakika
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Düzce'de Sis Ulaşımı Zorluyor

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Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü.

23.12.2024 13:11
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Düzce'de sis etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor.

Coğrafi yapısı sebebiyle dağların arasında ve çukurda kalan Düzce kent merkezinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kenti kaplayan sis sebebiyle sürücülerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Ana yollarda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, şehir merkezinde sis ise yer yer kalkmaya başladı. Sisin akşam saatlerinde kent genelinde kaybolması bekleniyor.

Düzce\'de Sis Ulaşımı Zorluyor
Kaynak: İHA

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