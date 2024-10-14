Düzce'de Su Şebekesi Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Düzce'de Su Şebekesi Yenileme Çalışmaları Başladı

Düzce\'de Su Şebekesi Yenileme Çalışmaları Başladı

Düzce'deki sel zararlarını gidermek için su altyapısı yenileniyor. 100 milyon lira ayrıldı.

14.10.2024 18:50
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Düzce'de, 2019'dan bu yana etkili olan sel ve taşkınların zarar verdiği içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, söz konusu afetlerden etkilenen Çilimli ilçesine bağlı Kiraztarla köyünde, İl Özel İdaresince başlanacak ana isale su hattı yapım çalışmalarının açılışı için bölgeye gitti.

Keşir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun medeniyet olduğunu belirterek, "Su olmadığında, başka hiçbir şeyin anlamı yok. Özellikle hanım kardeşlerim en büyük mağduriyeti yaşıyorlar. Tarım olmuyor, hijyen olmuyor. Su olmadığında hiçbir şey olmuyor." dedi.

Kent genelinde su altyapısına yapılan yatırımlardan bahseden Keşir, "1,5 milyonu burada olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşan su ödeneğini, Düzce'mizin köylerine ayırdık. Devlet, millet, siyaset el ele vererek, şehrimizin sorunlarını gidermeye, tek tek çözmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Aslan da kent genelinde 2019'dan bu yana meydana gelen doğal afetlerin, su şebekeleri ve ulaşım alanında yapılan yatırımlara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Bizden öncekiler ve bizim dönemimiz olmak üzere bu eksiklerin giderilmesi için hızlı bir plan içerisinde çalışıyoruz. Su hayatın kaynağı, su olmazsa olmaz. Buradan hareketle suya öncelik verdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Keşir, AK Parti'de yapılan ilçe kongreleriyle güven tazelen Çilimli İlçe Başkanı Süleyman Kazancı ve Cumayeri İlçe Başkanı Şener Şen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Su Şebekesi Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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