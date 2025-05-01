Düzce\'de Tavuk Besihanesinde Yangın

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde tavuk besihanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacısüleymanbey köyündeki tek katlı tavuk besihanesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, besihane kullanılamaz hale geldi.
Temizlik çalışması yapıldığı için besihanede hayvan bulunmadığı öğrenildi.
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