Düzce'de TIR'a çarpan otomobilde acı kaza: Biri ölü, dört yaralı - Son Dakika
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Düzce'de TIR'a çarpan otomobilde acı kaza: Biri ölü, dört yaralı

Düzce\'de TIR\'a çarpan otomobilde acı kaza: Biri ölü, dört yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobilde Suriye uyruklu bir baba hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

16.11.2024 14:18  Güncelleme: 14:21
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DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Suriye uyruklu baba Tamam Alhaj Hussain (41) hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi, Bolu Dağı mevkisindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mücahit Kaya (28) idaresindeki 34 KKN 583 plakalı otomobil, Davut Aydın yönetimindeki 76 AAN 162 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine otoyol jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mücahit Kaya ile arka koltukta oturan Suriye uyruklu anne Weam Alhaj Hussaın (33) ve çocukları Alan Alhaj Hussaın (1) ile Evan Alhaj Hussaın (7) yaralandı. Aracın ön yolcu koltuğunda oturan Suriye uyruklu baba Tamam Alhaj Hussain yaşamını yitirdi. TIR'ın sürücüsü ise kazada yaralanmadı. Yaralılar, Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Tamam Alhaj Hussaın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de TIR'a çarpan otomobilde acı kaza: Biri ölü, dört yaralı - Son Dakika

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