Düzce'de Uçan Balon Denetimi: Yanıcı Kimyasallar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Uçan Balon Denetimi: Yanıcı Kimyasallar Ele Geçirildi

Düzce\'de Uçan Balon Denetimi: Yanıcı Kimyasallar Ele Geçirildi

Düzce'de gerçekleştirilen denetimlerde, kullanımı ve satışı yasak olan uçan balonlar ile birlikte yüksek derecede yanıcı gaz içeren kimyasal maddeler ele geçirildi. Sağlık açısından tehlikeli olan bu maddeler imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi.

20.02.2025 15:08  Güncelleme: 15:11
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DÜZCE'de kullanımı ve satışı yasak olan uçan balonlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetimlerde, yüksek derecede yanıcı özelliği olan ve lavabo açıcı tozdan elde edilen kimyasal madde karışımı gaz konulan uçan balonlar ele geçirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağa Mahallesi'ndeki bir sokakta uçan balonları şişirmek için uçucu, yanıcı ve parlayıcı gazlarla tehlikeli şekilde dolum yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Düzce İl AFAD Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı ekipleri, belirtilen adres ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında bir depoda 7 adet varil ve düzeneğinin olduğu, bu düzeneklerin içerisinde lavabo açıcı alüminyum tozu ve çeşitli kimyasalların bulunduğu tespit edildi.

KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ

İl AFAD Müdürlüğü personelinin gaz ölçüm cihazı ile yaptığı ölçümde yüksek derecede yanıcı gaz tespit edildi. Halk sağlığını riske atabilecek kimyasal maddelerle doldurulmuş uçan balonlara ve varillere el konularak imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Uçan balonların kime ait olduğu tespit edilemedi. Uçan balonların içerisindeki kimyasal maddelerin sağlığa zararlarının yanı sıra patlama riski de taşıdığı vurgulanarak dolum ve satışının yasak olduğu belirtildi. Ayrıca Düzce genelinde şeker şeklinde balon satışı yapmak isteyen kişilere de izin verilmediği kaydedildi.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Uçan Balon Denetimi: Yanıcı Kimyasallar Ele Geçirildi - Son Dakika

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