Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları

23.03.2026 16:43
Düzce'de son bir haftada 49 uyuşturucu olayıyla 52 kişi işlem gördü, 3 zanlı tutuklandı.

Düzce'de kolluk kuvvetlerinin asayiş ve uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 49 olaya müdahale edildi, 52 şüpheliye işlem yapıldı, 3 zanlı tutuklandı.

Operasyonlarda 337,6 gram sentetik uyuşturucu, 10,7 gram esrar, 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş uygulamaları kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli yakalandı, 17 zanlı tutuklandı.

Uygulamalarda 2 tabanca, 24 mermi, 2 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 7 kesici-delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

