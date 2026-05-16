Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu

DÜZCE'de, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin ev ve araçlarında, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 273 adet sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.A.'yı takibe aldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin Aziziye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 3 ev ile 2 araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 273 adet sentetik hap ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 9 mm çapında 49 mermi ile 7,65 mm çapında 7 mermi ele geçirildi. Polis, S.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.