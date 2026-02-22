Düzce'den kısa kısa - Son Dakika
Düzce'den kısa kısa

Düzce\'den kısa kısa
22.02.2026 11:45
Düzce'nin Yığılca ilçesinde belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle, 100 dar gelirli aileye doğal gaz kombisi dağıtıldı.

Anıtpark Meydanında düzenlenen programda konuşan Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleştirilen töreninin cihaz tesliminden çok kardeşlik hukukunu pekiştirmek, devletin şefkatli elini hanelerini başköşesine taşımak olduğunu söyledi.

"Kendini değil, kentini düşünen" başkanlık anlayışıyla, gece gündüz çalıştıklarını belirten Savaş, şu ifadeleri kullandı:"

"Bu güzel hayrın ilçemize ulaşmasında, modern şehircilik vizyonuyla her zaman önümüzü açan ve Yığılca'mıza özel hassasiyet gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum, kendisinin bu kadirşinas desteği bizler için çok kıymetlidir."

AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk de çevrenin korunması ve vatandaşın modern hizmet alabilmesi adına yapılan desteğin önemine değinerek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kombiler önceden belirlenen 100 aileye teslim edildi.

Törene, Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi, AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilğın, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan, Dursun Albayrak, Belediye Meclis üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Haklı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Yığılca'da LEADER Programı başladı

Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında, Avrupa Birliği destekli LEADER Programı kapsamında protokol imzalandı.

Yığılca Şehit Metin Uysal İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen imza törenine; AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, TKDK Ankara İl Koordinatörü Esra Erdem, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın ve protokol üyeleri katıldı.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ise sürecin başından bu yana derneğin en büyük destekçisi olarak yer aldı.

LEADER yaklaşımı doğrultusunda oluşturulan yapı ile ilçede ihtiyaçların yerelde belirlenmesi ve projelerin yerel paydaşlar tarafından hazırlanması hedefleniyor. Program kapsamında üreticiler, genç girişimciler, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşları proje hazırlama ve danışmanlık desteğinden yararlanabilecek.

Belediye, kamu kurumları, meslek odaları, köy dernekleri ve genç çiftçilerin yer aldığı geniş katılımlı yapısıyla Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği'nin, ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Atılan imzalarla birlikte Yığılca'da yerelden başlayan kalkınma hamlesi resmiyet kazanırken, programın ilçeye ve bölge halkına hayırlı olması temenni edildi.

İmza töreninde konuşan Yığılca Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Sibel Savaş, "Yığılca'mızın bereketli topraklarına yeni bir umut tohumu ekmek için buluştuk. Dernek başkanı olarak değil, bu ilçenin bir ferdi, bir kardeşi olarak şunu söyleyebilirim ki; kazandığımız bu hibe, Yığılca'nın potansiyeline olan inancın bir meyvesidir" dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yığılca, Güncel, Düzce, Son Dakika

