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Düzce Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 2 bin 111 kuş kaydedildi - Son Dakika
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Düzce Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 2 bin 111 kuş kaydedildi

Düzce Üniversitesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Keten'in katılımıyla yapılan sayımda, Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 22 farklı türden toplamda 2 bin 111 kuş kaydedildi. Sakarmeke, yeşilbaş, kaşık gaga, çamurcun, fiyu ve küçük karabatak gibi türlerin yanı sıra, bölgede ilk defa ak kuyruklu kartal da gözlemlendi.

Düzce Efteni Gölü Kuş Cenneti\'nde 2 bin 111 kuş kaydedildi
15.01.2024 - 17:41,
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Düzce Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde yapılan sayımda 22 türden 2 bin 111 kuş kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Düzce Üniversitesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Keten'in katılımıyla Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

Kış ortası su kuşu sayımı kapsamında ekipler, 22 kuş türünden 2 bin 111 su kuşunu listeledi.

Sakarmeke, yeşilbaş, kaşık gaga, çamurcun, fiyu, küçük karabatak gibi türleri kayıt altına alan ekipler, çalışmalar sırasında bölgede ilk defa ak kuyruklu kartal gözlemledi.

Kaynak: AA
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