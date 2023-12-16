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Düzce, Erasmus Gençlik Değişimi Projesi'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Düzce, Erasmus Gençlik Değişimi Projesi'ne ev sahipliği yaptı

Düzce, Avrupa Birliği ve Portekiz Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'PEACE LAB' adlı 'Erasmus Gençlik Değişimi Projesi' kapsamında kente gelen gençleri ağırladı. Proje kapsamında İspanya, Yunanistan, Portekiz, İtalya, Macaristan ve Kuzey Makedonya ülkelerinden 37 genç, Düzce'de bir araya geldi. Proje, ırkçılık ve önyargı gibi konuların sporun sağladığı birlik, beraberlik ve takım ruhu duygularıyla yenilmesine odaklandı. Katılımcılar, tanışma-kaynaşma etkinlikleri, sunumlar, spor faaliyetleri ve şehir turu gibi etkinliklerle birbirlerini daha yakından tanıdılar ve kültürlerarası hoşgörüye dayanan diyalog ortamı oluşturdular.

Düzce, Erasmus Gençlik Değişimi Projesi\'ne ev sahipliği yaptı
16.12.2023 - 14:35,
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Düzce, Avrupa Birliği ve Portekiz Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "PEACE LAB" adlı "Erasmus Gençlik Değişimi Projesi" kapsamında kente gelen gençleri ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında İspanya, Yunanistan, Portekiz, İtalya, Macaristan ve Kuzey Makedonya ülkelerinden 37 gencin, kentte bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, projede ırkçılık, önyargı gibi konuların, sporun sağladığı birlik, beraberlik ve takım ruhu duygularıyla yenilmesine odaklanıldığı kaydedildi.

Proje kapsamında tanışma-kaynaşma etkinlikleri, sunumlar, sporsal faaliyetler ve şehir turu yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor dünyada genelinde kabul edilen ortak bir dil gibidir. Takım sporları yapmak, kişiler arasında önyargıları yıkmada etkili bir araç olabilir. Bunun farkına varan katılımcılar, spor vasıtasıyla birbirlerini daha yakından tanıdılar, kültürlerarası hoşgörüye dayanan diyalog ortamı oluşturuldu ve ön yargıları azaldı. Birlikte spor yapmak katılımcılar arasında açık fikirli bir atmosfer oluşturdu. Aynı zamanda takım etkinliklerinde katılımcılar, iletişim ve dil becerilerini geliştirdiler. Proje esnasında katılımcılar farklılıklarını birleştirerek aynı hedef doğrultusunda çalışmalar yürüttüler."

Proje süresince katılımcılar, Düzce'nin tarihi ve turistik noktalarını gezme imkanı buldu.

Kaynak: AA
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