Düzce için gök gürültülü sağanak uyarısı

Düzce için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar Düzce ve çevresinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.