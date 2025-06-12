Düzce İtfaiyesi Acil Durumlar İçin Tatbikat Gerçekleştirdi

Düzce itfaiyesi her türlü acil duruma hazır

-Ekipler uyguladı, öğrenciler gözlemledi

DÜZCE - Düzce İtfaiye Müdürlüğü, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Develi Besni Köyü Uğur Suyu üzerinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Suyun ortasında mahsur kalan kazazedenin havai hat sistemiyle tahliye edildiği tatbikat, gözlemci öğrencilerin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü tarafından Develi Besni Köyü Uğur Suyu üzerinde düzenlenen kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta, derede mahsur kalan bir kazazedenin havai hat sistemi kullanılarak güvenli alana taşınması senaryosu uygulandı. Tatbikata Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun ve İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman da katıldı.

Tatbikatta, iki yamaç arasına kurulan havai hat sistemi üzerinden yapılan kurtarma operasyonunda; kurtarma ekibi, suyun ortasında mahsur kalan bir kazazedeyi sedyeye alarak hat üzerinden aşağıya indirdi ve güvenli bir şekilde tahliye etti. Senaryo, gerçeğe yakın şartlarda başarıyla tamamlandı.

Tatbikata Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri de gözlemci olarak katıldı. Bu sayede hem teorik bilgilerini pekiştirme hem de profesyonel saha uygulamalarını yakından görme fırsatı buldular.

Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Fatih Şaguç, her türlü acil duruma hazır olmak, ekiplerin bilgi ve becerilerini güncellemek, afet ve kaza durumlarında profesyonel müdahale kapasitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak tekrarlandığını belirtti.

Özellikle yüksekten düşme veya trafik kazası gibi durumlarda karşılaşılan travma vakalarında kazazedeye müdahalenin son derece dikkatli şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Şaguç, omurga zedelenmeleri riski taşıyan kazazedelerin mümkün olduğunca hareket ettirilmeden, sağlık ekiplerinin gözetiminde en güvenli yöntemle kurtarılması gerektiğini ifade etti. Saguç, kontrolsüz taşımalarda ikinci bir zarar oluşabileceği için bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.