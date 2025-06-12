Düzce İtfaiyesi Acil Durumlar İçin Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce İtfaiyesi Acil Durumlar İçin Tatbikat Gerçekleştirdi

Haberin Videosunu İzleyin
12.06.2025 15:31  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce İtfaiyesi Acil Durumlar İçin Tatbikat Gerçekleştirdi
Haber Videosu

Düzce İtfaiye Müdürlüğü, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Uğur Suyu'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında suyun ortasında mahsur kalan bir kazazede, havai hat sistemiyle başarılı bir şekilde tahliye edildi. Öğrenciler de uygulamayı gözlemleyerek pratik deneyim kazandı.

Düzce itfaiyesi her türlü acil duruma hazır

-Ekipler uyguladı, öğrenciler gözlemledi

DÜZCE - Düzce İtfaiye Müdürlüğü, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Develi Besni Köyü Uğur Suyu üzerinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Suyun ortasında mahsur kalan kazazedenin havai hat sistemiyle tahliye edildiği tatbikat, gözlemci öğrencilerin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü tarafından Develi Besni Köyü Uğur Suyu üzerinde düzenlenen kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta, derede mahsur kalan bir kazazedenin havai hat sistemi kullanılarak güvenli alana taşınması senaryosu uygulandı. Tatbikata Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun ve İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman da katıldı.

Tatbikatta, iki yamaç arasına kurulan havai hat sistemi üzerinden yapılan kurtarma operasyonunda; kurtarma ekibi, suyun ortasında mahsur kalan bir kazazedeyi sedyeye alarak hat üzerinden aşağıya indirdi ve güvenli bir şekilde tahliye etti. Senaryo, gerçeğe yakın şartlarda başarıyla tamamlandı.

Tatbikata Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri de gözlemci olarak katıldı. Bu sayede hem teorik bilgilerini pekiştirme hem de profesyonel saha uygulamalarını yakından görme fırsatı buldular.

Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Fatih Şaguç, her türlü acil duruma hazır olmak, ekiplerin bilgi ve becerilerini güncellemek, afet ve kaza durumlarında profesyonel müdahale kapasitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak tekrarlandığını belirtti.

Özellikle yüksekten düşme veya trafik kazası gibi durumlarda karşılaşılan travma vakalarında kazazedeye müdahalenin son derece dikkatli şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Şaguç, omurga zedelenmeleri riski taşıyan kazazedelerin mümkün olduğunca hareket ettirilmeden, sağlık ekiplerinin gözetiminde en güvenli yöntemle kurtarılması gerektiğini ifade etti. Saguç, kontrolsüz taşımalarda ikinci bir zarar oluşabileceği için bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İtfaiye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce İtfaiyesi Acil Durumlar İçin Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
20:38
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü
Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:15:19. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce İtfaiyesi Acil Durumlar İçin Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.