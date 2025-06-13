Düzce İtfaiyesi'nden Babalar Günü'nde Duygu Dolu Sürpriz

İtfaiye personellerini duygulandıran not: "Pelerinin olmasa da kaskın yeter"

DÜZCE - Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü personeline Babalar Günü'nde sürpriz yaparak görev başındaki babaları çocuklarıyla buluşturdu. Tatbikat için girdikleri binada çocuklarının fotoğrafları ile karşılaşan itfaiye personelleri, "Pelerinin olmasa da kaskın yeter" notu personelleri duygulandırdı.

Düzce Belediyesi, Babalar Günü'nü bu yıl da unutmadı ve yürekleri ısıtan bir sürprize imza attı. İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik hazırlanan sürpriz, duygu dolu anlara sahne oldu. Tatbikat yapan itfaiye personeline Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sürprizle, babalar çocuklarıyla buluşturuldu. Tatbikat gereği; gelen bir ihbar üzerine itfaiye ekipleri, ev yangınında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak üzere harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler binaya girdi ve dolabın altında kalan cansız mankeni kurtarmaya çalıştı. Ekipler, kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz şekilde görevlerini yerine getirirken, dolabın üzerine yapıştırılan kendi çocuklarının fotoğraflarını ve yazdıkları mesajları fark etmedi. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın yönlendirmesiyle dolaba dikkatlice bakan ekipler, çocuklarının fotoğraflarını gördüklerinde ise büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Bazı notlarda yer alan "Pelerinin olmasa da kaskın yeter" notları duygulandırdı. Sürpriz bununla da sınırlı kalmadı. Minik itfaiyeci kıyafetleri giyen çocuklar, ellerinde çiçeklerle babalarının yanına geldi. Babalar ve çocukların buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.

"En mutlu olduğum babalar günü oldu"

Duygularını dile getiren İtfaiye Eri Hüseyin Demircan, "En mutlu olduğum babalar günü oldu diyebilirim. Çocuklarımın fotoğraflarını gördüğümde şoke oldum. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum" derken, Emin İlhan ise şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

"Hakikaten beklemiyordum. Kafamı kaldırıp çocuğumun fotoğrafını gördüğümde şaşırdım. Onun için de gelmiş olabilirdik. Vazifemiz malum."

Mücahit Baruğ da kurtarmaya odaklandığı için çocuklarının fotoğraflarını ilk başta fark edemediğini dile getirdi. Çok duygulandığını dile getiren Baruğ, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasan Can Özdenli, "Benim çocuklarımın fotoğrafı burada ne arıyor diye düşünürken, birden çiçeklerle geldiler. Hiç haberim yoktu, gerçekten çok büyük sürpriz oldu" derken, Bayram Uludağ ise, "İlk başta dolabı hiç fark etmedik. İşimiz hayat kurtarmak olduğu için detaylara çok odaklanmıyoruz" şeklinde konuştu.

İtfaiye şoförü Sinan Taş ise, "Babalar çocuksuz, çocuklar babasız kalmasın. Trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.

"Hayatımın en kötü günü babamı kaybetmemdi"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de bu özel anlara tanıklık ederek, itfaiye personelinin Babalar Günü'nü kutladı. Başkan Özlü yaptığı açıklamada, "Ben hem annemi hem babamı kaybetmiş birisiyim. Hayatımın en kötü günü, babamı kaybettiğim gündür. Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var. Tüm vatandaşlarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.