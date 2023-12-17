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Düzce'nin Çerkez Taşköprü köyü mahalle statüsüne geçti - Son Dakika
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Düzce'nin Çerkez Taşköprü köyü mahalle statüsüne geçti

Düzce'nin Çerkez Taşköprü köyü sakinleri, sandık başına giderek köylerinin mahalle statüsüne geçmesini onayladı. Referandum sonucunda köy sakinlerinin yüzde 74,5'i 'evet' oyu kullanarak mahalle statüsüne geçmeyi tercih etti.

Düzce\'nin Çerkez Taşköprü köyü mahalle statüsüne geçti
17.12.2023 - 18:33,
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Düzce'nin Çerkez Taşköprü köyü sakinleri, sandık başına giderek köylerinin mahalle statüsüne geçmesini onayladı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 1100 nüfuslu köy, doğalgaz, alt yapı ve ulaşım gibi belediye hizmetlerinden yaralanmak için harekete geçti. Bunun için mahalle statüsüne geçilmesi konusunda görüş birliği sağlayan Muhtar İbrahim Tokgöz, azalar, ihtiyar heyeti ve köy sakinleri, referandum için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

YSK'nin onayının ardından referandum için sabah saatlerinden itibaren köy konağına gelen vatandaşlar, oylarını kullandı.

Azalardan Hikmet Kılıç, AA muhabirine, köy halkının isteği üzerine bu şekilde karar aldıklarını belirterek, "Vatandaşın doğalgaz, alt yapı ve belediye otobüslerine yönelik istekleri oldu. Bunun için köyün mahalle olup mücavir alana girmesi gerekiyordu. Biz de köy halkının olurunu alarak referandum yapmak için YSK'ya başvurduk. Halkın iradesinin sandığa tecelli etmesini istedik. Sonuçlar inşallah hayırlı olur." dedi.

Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre sandık başına giden köy sakinlerinin yüzde 74,5'i "evet" oyu kullanarak mahalle statüsüne geçmeyi tercih etti.

602 seçmenin yer aldığı köyde sandığa giden 385 vatandaşın 287'si "evet", 97'si "hayır" yönünde oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA
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İbrahim Tokgöz, Düzce, Son Dakika

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